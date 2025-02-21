الجمعة 21 فبراير 2025
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أخبار مصر

طقس الجمعة، أمطار فى هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على " بورسعيد، رفح، العريش"، تمتد خفيفة إلى " الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، البحيرة".
 

حالة الطقس اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بداية الموجة شديدة البرودة

حالة الطقس غدًا الجمعة 21- 2- 2025 بوادي النطرون

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجات مئوية بدءا من اليوم الجمعة.


كما أعلنت الهيئة حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على  شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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