الجمعة 21 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بداية الموجة شديدة البرودة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضًا طفيفًا  على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجة مئوية  بدءًا من اليوم الجمعة.

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 21- 2- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الجمعة 21- 2- 2025 بمحافظة البحيرة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن  يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل على  شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ جنوب الصعيد.


توقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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