خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)
اصطدم قطار ركاب بقطيع من الأفيال في شرق العاصمة السريلانكية كولومبو، مما أدى إلى نفوق ستة أفيال على الأقل.
حيث نفقت خمسة أفيال على الفور جراء الحادث، بينما أصيب الفيل السادس بجروح خطيرة ونفق لاحقًا متأثرًا بإصابته.
وأفادت الشرطة السريلانكية بأن القطار خرج عن مساره بسبب الاصطدام، لكن لم يصب أي من الركاب بأذى.
وتعتبر الأفيال البرية في سريلانكا، التي يبلغ عددها حوالي 7 آلاف فيل، من الكنوز الوطنية المحمية بموجب القانون، نظرا لأهميتها الثقافية والدينية في المجتمع البوذي.
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