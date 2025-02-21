خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

اصطدم قطار ركاب بقطيع من الأفيال في شرق العاصمة السريلانكية كولومبو، مما أدى إلى نفوق ستة أفيال على الأقل.

حيث نفقت خمسة أفيال على الفور جراء الحادث، بينما أصيب الفيل السادس بجروح خطيرة ونفق لاحقًا متأثرًا بإصابته.

The Batticaloa-Colombo train, ‘Meenagaya’, collided with a herd of elephants at Gal Oya, killing six of them, according to Sri Lanka Railways.



The collision also caused the train to derail, disrupting services on the line.#NoComment pic.twitter.com/vFnPEAl0TU February 20, 2025

وأفادت الشرطة السريلانكية بأن القطار خرج عن مساره بسبب الاصطدام، لكن لم يصب أي من الركاب بأذى.

Sri Lankan train derails after smashing into family of elephants.



Six elephants died, no train passengers were injuredhttps://t.co/tEB88DR5RW pic.twitter.com/WOc9ih98IA — AFP News Agency (@AFP) February 20, 2025

وتعتبر الأفيال البرية في سريلانكا، التي يبلغ عددها حوالي 7 آلاف فيل، من الكنوز الوطنية المحمية بموجب القانون، نظرا لأهميتها الثقافية والدينية في المجتمع البوذي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.