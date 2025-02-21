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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته بالإسماعيلية ويعود للقاهرة استعدادًا للقمة

الجهاز الفني للفريق
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم بمعسكر الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الزمالك مرانه الختامي في الإسماعيلية اليوم ثم تعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.

وخاض فريق الزمالك تدريباته خلال المعسكر على ملعب هيئة قناة السويس.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء غدا السبت  الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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