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خارج الحدود

إعلام الاحتلال: العثور على مزيد من العبوات الناسفة في تل أبيب وضواحيها

انفجارات تل أبيب،
انفجارات تل أبيب، فيتو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، العثور على مزيد من العبوات الناسفة في مدينة تل أبيب وضواحيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 

إقالة رئيس الشاباك 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ وزراء بالحكومة طالبوا بإقالة رئيس الشاباك على خلفية انفجارات تل أبيب.

 

كتائب القسام تعلق على انفجار تل أبيب 

وعلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على انفجار تل أبيب قائلة: “ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا”.

 

وذكرت  القناة 12 العبرية أن قائد منطقة تل أبيب يزعم أن طبيعة العبوات الناسفة تشير إلى أنها صنعت في الأراضي الفلسطينية.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر قولها: إن العبوات الناسفة التي عثر عليها جنوبي تل أبيب كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح غد.

 

إعلام إسرائيلي يتحدث عن مصدر العبوات الناسفة في انفجار تل أبيب 

وزعم موقع واللا العبري، أنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

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تل أبيب العبوات الناسفة رئيس الشاباك انفجارات تل أبيب كتائب القسام حركة حماس

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