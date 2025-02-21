تتجمع حولها القطط، العثور على طفلة حديثة الولادة عارية بالمنوفية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب العثور على طفلة حديثة الولادة عارية تمامًا ملطخة بالطين يوجد بها الحبل السري وتتجمع حولها مجموعة من القطط بقرية الكوادي التابعة لدائرة المركز.

القطط تتجمع حول الطفلة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أشمون بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بأنه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر عثر على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار منزله تتجمع حولها القطط وبها الحبل السري وفاقدة الوعي تمامًا وملطخة بالطين.

بالانتقال والفحص لتبين أن الطفلة عمرها ساعتين وتم نقلها إلى مستشفى أشمون العام وتبين أنها تعاني من نزيف بالمخ وتوفيت بعد ذلك متأثرة بإصابتها وبعد فشل الأطباء في إبقائها على قيد الحياة.

وتكثف مباحث أشمون من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واخترت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

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