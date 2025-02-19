الوطنية للانتخابات: إطلاق تطبيق على هواتف المحمول للتيسير على المواطنين معرفة لجانهم الانتخابية

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي تطبيقا تجريبيا على هواتف المحمول للتيسير على المواطنين في الحصول على كافة المعلومات الانتخابية، بالإضافة إلى معرفة لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر.

ومن المقرر إطلاق التطبيق رسميا قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

من جانبه، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات رئيس محكمة الاستئناف، إن الهيئة قامت بتنظيم وإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية منذ 2017، مؤكدًا أن كافة الوزارات والجهات التي تتعاون مع الهيئة تساهم في نجاح الهيئة في تقديم خدماتها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الهيئات والجهات هي وزاره الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم.

وقدم مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا عن الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها واختصاصها، وذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية ومشاركة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية كان هناك 62 منظمة محلية و14 منظمة دولية 26 سفارة قاموا بمتابعة العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه ورد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية تقارير تضمنت عددا من التوصيات والسلبيات التى وقعت خلال العملية الانتخابية وضعتها الهيئة عين الاعتبار وعملت على حلها.

كما شرح مدير الجهاز التنفيذي الجهود البارزة للهيئة لتطوير العملية الانتخابية، والتوسع في التعاون مع منظمة المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هناك 49 صحيفة وموقع إلكتروني قاموا أيضا بمتابعة العملية الانتخابية.

وحول التعاون الدولي في الانتخابات قال رئيس الجهاز التنفيذي إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت عدد من الدعوات من دول العالم، فضلًا عن حضورها فعاليات متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية ذات الاختصاصات منها المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية روسيا الاتحادية وفنزويلا، كما تم عمل المؤتمر لاستعراض الإجراءات التحضيرية للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يؤكد مبدأ الشفافية التي تقوم به الهيئة.

وقال مدير الجهاز التنفيذي إن الهيئة حرصت على عملية التدريب والتأهيل للقضاة المشاركين في الانتخابات، حيث شكلت الهيئة أثناء فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية لجنة خاصة لوضع المشروع التدريبي والتوعوي والتثقيفي لكل المشرفين في العملية الانتخابية، كما تم تدريب الناخبين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة على الخطوات العملية الانتخابية وعلى استخدام بطاقة برايل للانتخابات.

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