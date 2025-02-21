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رياضة

أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، فيتو

اتخذ  مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد  برئاسة خالد فتحي عددًا من القرارات الهامة خلال جلسته الثالثة التي أقيمت الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

 

جاءت القرارات كالتالي:

موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد على إقامة معسكر لاختبار الحكام السيدات للترشح للشارة القارية خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025.

الموافقة على الدعوة الواردة من اتحاد جمهورية التشيك لكرة اليد للمنتخب الوطني المصري للسيدات للمشاركة بدورة دولية ودية رباعية خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر من العام الجاري 2025 وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة العالم للسيدات.

اعتماد برامج المنتخبات الوطنية المصرية للشباب والناشئين والتي تأتي في إطار الاستعدادات لبطولتي العالم للشباب مواليد 2004 والناشئين مواليد 2006 وبطولة البحر المتوسط لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

الموافقة على ترشيح  خالد ديوان للتقدم لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة.

الموافقة على تعيين الدكتور طارق لطفي رئيسًا للجنة المدربين بالاتحاد المصري لكرة اليد.

الموافقة على تعيين  أحمد مصطفى رئيسا للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة اليد.

الموافقة على تشكيل عدد من فروع الاتحاد للحاجة العاجلة لتسيير أعمال المنطقة لحين تشكيل كافة الفروع.

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