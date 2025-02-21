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رياضة

نتائج مباريات الخميس في ملحق الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

الدوري الأوروبي، تأهلت فرق روما الايطالي وفنربخشة التركي وريال سوسيداد الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي وأياكس أمستردام وبودو جليمت النرويجي إلى دور الـ16من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليج”.

 

نتائج مباريات الخميس في ملحق الدوري الأوروبي

وفاز روما الإيطالي  على بورتو 3-2 في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية ليبلغ ثمن النهائي بعدما تعادل الفريقان (1 ـ 1) ذهابًا.

وسجل كل من باولو ديبالا بالدقيقتين 35 و39 ونيكولو بيسيلي بالدقيقة 83 أهداف روما فيما دوّن صامويل أوموروديون بالدقيقة 27 ولاعب روما ديفين رينش (خطأ في مرماه 90+6) هدفي بورتو.


يذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت على أرضية ملعب الدراجاو انتهت بالتعادل 1-1.

 

وحقق بودو جليمت النرويجي فوزا باهرا على تفينتي الهولندي 5 ـ 2 بعد تمديد الوقت ليبلغ ثمن النهائي بعدما أنهى اللقاء في وقته القانوني بالفوز (2 ـ 1) وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها تفينتي منذ أسبوع.


وكان فنربخشة التركي تعادل مع مضيفه أندرخت البلجيكي 2-2،  مساء الخميس، في إياب الملحق المؤهل لمرحلة خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في مباراة توقفت لمدة 7 دقائق بسبب شغب جماهيري لفترة وجيزة.

 وتأهل الفريق التركي بمجموع اللقاءين 5-2 بعد فوزه ذهابًا 3-0.


وعلي صعيد آخر اكتسح ريال سوسيداد الإسباني ضيفه ميتييلاند الدنماركي 5 -2، علمًا بأن الفريق الباسكي انتصر على ملعب منافسه 2-1 في لقاء الذهاب، ليفوز 7-3 في مجموع المباراتين.


كما حقق فيكتوريا بلزن التشيكي فوزًا كبيرًا 3 -0 على ضيفه فرينكفاروش المجري، ليتمكن من تعويض خسارته 0-1 ذهابًا أمام خصمه، ويبلغ دور الـ16.
 

كما لحق بودو جليمت النرويجي بركب المتأهلين للدور ذاته، عقب فوزه المثير 5-2 على ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي.


وكان الوقت الأصلي انتهى بفوز بودو جليمت 3-2، ليتعادل الفريقان في4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، عقب انتهاء لقاء الذهاب بفوز تفينتي آنشخيده 2 -1، ويحتكما بعد ذلك للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.


وخلال الوقت الإضافي، حسم بودو جليمت التأهل لمصلحته، بعدما أحرز خلاله هدفين آخرين، ليواصل مغامرته في البطولة.


كما نجح أياكس الهولندي في تخطي عقبة سانت جيلواز البلجيكي رغم خسارته 1-2 مستفيدًا من أنصاره ذهابًا 2-0 ليتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

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