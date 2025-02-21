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رياضة

ريال سوسيداد يضرب ميتييلاند بخماسية ويتأهل لدور الـ 16 بالدوري الأوروبي (صور)

ريال سوسيداد وميتييلاند،
ريال سوسيداد وميتييلاند، فيتو

تأهل ريال سوسيداد الإسباني إلى دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نظيره ميتييلاند الدنماركي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنويتا في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز سوسيداد بنتيجة 2-1، ليتأهل الفريق الإسباني لدور الـ 16 بشكل رسمي بمجموع اللقائين 7-3.

 

أهداف مباراة ريال سوسيداد وميتييلاند 

سجل خماسية ريال سوسيداد اليوم كل من برايس مينديز ولوكا سوسيتش ولوكا سوسيتش وميكيل أويارزابال وأوري أوسكارسون في الدقائق 5 و18 و45 و73 و90، فيما سجل هدفي ميتييلاند آدم بوكسا من ركلة جزاء في الدقيقة 24، وداريو أوسوريو في الدقيقة 38.

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تشكيل ريال سوسيداد الإسباني ضد ميتييلاند الدنماركي

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تشكيل ميتييلاند الدنماركي ضد تشكيل ريال سوسيداد الإسباني 

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