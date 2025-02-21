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رياضة

أياكس يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام سان جيلواز البلجيكي

أياكس، فيتو
أياكس، فيتو

تأهل فريق أياكس أمستردام الهولندي إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام  سان جيلواز البلجيكي في المباراة التي جمعتهما ضمن إياب مباريات الملحق للبطولة الأوروبية.

 

وكان أياكس فاز على سان جيلواز البلجيكي 2-0 في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب الفريق البلجيكي ليتأهل أياكس الهولندي  إلي ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي بمجموعة لقاءين الذهاب والإياب (3-2).

 

وكانت المباراة امتدت للأشواط الإضافية بعد تأخر أياكس بهدفين دون رد قبل أن يحرز لاعب أياكس كينيت تايلور هدف الفريق الوحيد بالدقيقة 93 من ضربة جزاء ليقود فريقه للتأهل لثمن النهائي رغم الخسارة 2-1 بلقاء العودة.

علي صعيد آخر  حقق فيكتوريا بلزن التشيكي، فوزا كبيرا على ضيفه فيرينتسفاروشي المجري، لينضم لركب المتأهلين بإجمالي المباراتين (3-1)، بعد خسارته في الذهاب بهدف نظيف.

وسيخوض الفريق التشيكي اختبارًا صعبًا في ثمن النهائي، حيث ينتظر إما لاتسيو الإيطالي، متصدر ترتيب مرحلة الدوري، وإما وصيفه أتلتيك بيلباو الإسباني.

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