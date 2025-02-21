بانثيناكوس اليوناني يتأهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ضمن بانثيناكوس اليوناني بطاقة الصعود لدور الستة عشر من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على فيكنجور الآيسلندي 2-0.

وكان الفريق الآيسلندي فاز ذهابًا بهدف نظيف، لينجح الفريق اليوناني في قلب النتيجة لصالحه والتأهل للدور المقبل.

وتقدم بانثيناكوس (70) عن طريق فيليب ملادينوفيتش، قبل أن يضيف زميله ماتيوس كاردوسو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

كما تأهل تسيليي السلوفيني إلى دور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 2-0، مساء الخميس، في إياب ملحق المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في سلوفينيا انتهت بالتعادل 2-2، ليتأهل تسيليي مستفيدًا من تفوقه 4-2 في مجموع المباراتين.

وتقدم تسيليي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول عن طريق أرماندس كوتشيس، قبل أن يضيف زميله تمار سفيتلن الهدف الثاني في الدقيقة 51.



وبلغ ياجيلونيا البولندي الدور ذاته، بعد فوزه 3-1 على باتشكا توبولا الصربي.

وكانت مباراة الذهاب في صربيا انتهت بنفس النتيجة، ليتأهل الفريق البولندي فائزًا 6-2 في مجموع المباراتين.

وتقدم الفريق البولندي في الدقيقة الثامنة عن طريق كريستوفر هانسن، قبل أن يدرك ماركو لازيتيش التعادل لباتشكا توبولا في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 70 سجل خيسوس إيماز الهدف الثاني للفريق البولندي، قبل أن يسجل فيكتور رادجيفيتش، لاعب باتشكا توبولا، الهدف الثالث لياجيلونيا بالخطأ في مرمى فريقه (76).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.