عبد المحسن سلامة: علاقتي بخالد البلشي قوية ودورنا أن ترتقي بالمهنة والنقابة

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة: “علاقتي بالزميل خالد البلشي النقيب الحالي، وهو المنافس الأبرز بالانتخابات قوية، وأتفق معه في ضرورة أن يكون بيننا ميثاق شرف، وهو مصلحة الجمعية العمومية، واختلاف الرأي طبيعي في الانتخابات، وفي النهاية هي عملية اقتراع، واختيار بين مرشحين، لهم رؤى ووجهات نظر مختلفة”.

علاقة قوية بين المرشحين

وأضاف في تصريحات صحفية: “واقعة مصافحة زميلي خالد البلشي بعد تقديم أوراق ترشحي ليست جديدة، فقد قمت بنفس الأمر مع الزميل العزيز يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح المنافس لي خلال الانتخابات السابقة التي خضتها عام 2017، ورافقته في جولته الانتخابية داخل صالة تحرير مؤسسة الأهرام”.

الارتقاء بالنقابة والمهنة

وتابع: “هذه هي الروح التي لا يفهمها بعض المحسوبين على أطراف تُسئ لنا جميعًا، دورنا أن نرتقي بالنقابة والمهنة، وأن نؤمن أن هذه المهنة لها مستقبل، لا بديل عن مهنة الصحافة على الإطلاق”.

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