الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي اليوم

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، تراجعت اسعار الذهب بنحو 30 جنيها، بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025 داخل الأسواق، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، بعد تثبيت  سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “فيتو” سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2025..

أسعار الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4742جنيها "بيع“.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4150جنيها ”للبيع".

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3557جنيها “للبيع”.

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

يعد الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب عيار 18 اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اسعار الذهب عيار 21 الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار الإستثمار في الذهب الإيداع والإقراض البنك المركزى المصرى البنك المركزي اليوم جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 20 فبراير 2025

سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 20-2-2025 ببداية التعاملات

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

ميار الببلاوي عن اتهام خادمتها بسرقة مشغولات ذهبية: ضربتني بأداة حادة وهربت، وقرار عاجل من النيابة

عرض حفلة تامر عاشور في السعودية على Mbc مصر

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟ الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب تتراجع بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي اليوم

منوعات

المزيد

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف تتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية