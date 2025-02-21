شروط الالتحاق بوظائف جديدة بشركة مصر للطيران وموعد التقديم

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للسباحة (الكرنك) والأسواق الحرة لشغل وظيفتي أخصائي بيع بفرع أسواق الإسكندرية برج العرب، منظم (مخزن معرض) بفرع أسواق ( الغردقة / الجونة ( بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:-

الوظيفة والشروط المطلوبة: -

أولًا: وظيفة أخصائي بيع

مؤهل عال مناسب لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلى.

(ذكور / إناث).

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ثانيًا: وظيفة منظم (مخزن معرض).

الإعدادية.

الإلمام بالحروف الإنجليزية.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ذكور فقط.

شروط عامة:-

(۱ ) السن لا يزيد على ثلاثين عامًا عند تاريخ بدء قبول الطلبات.

( ۲) أن يكون المتقدمون لوظيفة أخصائي بيع من أبناء محافظة الأسكندرية أو المقيمين فيها على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي.

(۳) بالنسبة لوظيفة منظم (مخزن معرض) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين فيها على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومي.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المطلوبة. إستيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

(٤) قبول العمل بنظام النوبات.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وهو وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٥/٣/٥ حتى ١٤ / ٢٠٢٥/٣

على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية عند الاستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

(1) لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

عدد (۲) صورة شخصية.

- المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية كما. هو موضح بعاليه.

- دمغة ١٠٥ قرشا + طابع الشهيد.

( (۱۱) اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

۱۰) توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد عند الاستدعاء لتقديم المستندات).

(۱۲) تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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