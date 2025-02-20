رياضة البحيرة تبدأ اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية (صور)

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة الاختبارات البدنية والمهارية والنفسية والعقلية للمشروع القومي للموهبة الحركية اليوم الخميس 20 فبراير 2025م بمركز شباب مدينة دمنهور ومركز شباب مدينة ابو حمص اختبارات المشروع بحضور عدد 400 من النشء المتميزين رياضين بمراكز شباب مدينة دمنهور والحرية وأبو حمص وذلك بحضور اللجنة المشرفة من وزارة الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

حيث بدأت اليوم اختبارات انتقاء الاطفال للمشروع وتم الكشف الطبي بحضور اللجان المختصة وقامت بالفحص الطبي للمتقدمين للالتحاق بالمشروع، حيث أشرفت لجنة مشتركة من اللجنة العلمية والإدارة المركزية للطب الرياضي، والإدارة المركزية للأداء الرياضي، وقد تضمنت الفحوصات اختبارات رسم القلب، وصورة دم كاملة، وفحوصات الكشف عن فيروسات A وB وC وايضا عمل مقابلات للمدربين المتقدمين للعمل بالمشروع.

ويبدأ سن قبول النشء بالمشروع من مواليد 2016، 2017، 2018 وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

ويعمل المشروع على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، ويتم تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المنفذة بالمشروع بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، ويتم توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراته البدنية ومهاراته الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.

الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة واشراف امل الدفراوي وكيل المديرية للشباب ومحمود عبد الباقي وكيل المديرية للرياضة وسمير عيد مشرف عام المشروع.

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