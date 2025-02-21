إشادات واسعة ببوستر مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسلات رمضان 2025، استعدادًا لعرضه في رمضان 2025 تم طرح أحدث بوستر لمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، وحظى البوستر بإعجاب واسع فور طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر البوستر محركات البحث، حيث أشاد الجمهور باختيار مكان تصوير البوستر، حيث تم التقاط صورة لآسر ياسين ومي عز الدين في الشارع وهما ينظران لبعضهما البعض برومانسية كما أعجب الجمهور بجمال التصميم وتناسق الألوان التي تعكس أجواء المسلسل الرومانسية.

وكانت الإشادة الواسعة بسبب اختلاف البوستر عن كل بوسترات المسلسلات الأخرى التي يظهر فيها الأبطال إلى جوار بعضهم البعض وهم ينظرون إلى الكاميرا مباشرة دون إبداع في حين أن بوستر قلبي ومفتاحه كان معبرا عن أجواء المسلسل العاطفية، معتبرين أنه من أفضل البوسترات التي طُرحت حتى الآن لموسم رمضان 2025.

كما تفاعل رواد السوشيال ميديا مع ثنائية مي عز الدين وآسر ياسين، التي وصفها البعض بـ”الكيمياء المنتظرة”.

مي عز الدين تروج لمسلسل قلبي ومفتاحه

ونشرت مي بوستر يجمعها بآسر ياسين عبر حسابها على فيس بوك وعلقت "‎من يوم ما إيديك لمست إيدى... وكأنك قلت يا نار قيدي

‎انتظروا مسلسل قلبي ومفتاحه، قريبًا في رمضان ٢٠٢٥".

البوستر الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه

وسبق وأن طرحت الشركة بوستر جماعي تصدر فيه كل من النجم آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، والفنان دياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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