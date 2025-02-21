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أخبار مصر

اليوم، انقطاع المياه عن شارع النيل وميدان الجيزة لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

 أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال صيانة وتغيير محبس قطر ٨٠٠ مم، الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات وذلك بدءًا من الساعة الـ ١٠ مساء اليوم الجمعة ٢١ / ٢ / ٢٠٢٥  وحتى الساعة الـ ٦ صباح غد السبت الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٥. 

 

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

 وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع النيل من كوبري عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته وميدان الجيزة وسفارة الإمارات العربية المتحدة وسفارة تركيا.

 كما أوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥  لتلبية احتياجاتهم فورًا.
 

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

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