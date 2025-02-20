محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة تطورات المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد والصف وجرزا بالعياط

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية في عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، لمناقشة الموقف التنفيذي وانتظام سير العمل بتلك المناطق، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، ووضع حلول عاجلة لتذليلها.

أهمية المناطق الصناعية في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

وأكد محافظ الجيزة على الأهمية الكبرى للمناطق الصناعية والاستثمارية في عرب أبو ساعد وجرزا، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والمرافق والطاقة الكهربائية، لضمان تحقيق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

استعراض التقارير التنفيذية واعتماد اللائحة الداخلية للمناطق الصناعية

وخلال الاجتماع، استمع المهندس عادل النجار إلى تقرير مفصل من رؤساء الأجهزة المعنية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، والذي تضمن خطط العمل المستقبلية والتحديات التي تواجه المستثمرين.

ووجه المحافظ بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة العمل داخل المناطق الصناعية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مشكلات تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة العمل الاستثمارية.

كما شهد الاجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، والتي تشمل الجوانب الإدارية والفنية والمالية، بهدف تنظيم سير العمل داخل تلك المناطق وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

الاستماع لمطالب المستثمرين وإنشاء جمعية مستثمري عرب أبو ساعد وجرزا

حرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين العاملين بالمناطق الصناعية، من أجل التعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تابع المحافظ إجراءات إنشاء جمعية مستثمري المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الإشهار لضمان انطلاق عمل الجمعية في أقرب وقت.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، بالإضافة إلى رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، ورؤساء أجهزة المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار وجمعية مستثمري عرب أبو ساعد وجرزا.

تعزيز الاستثمار في المناطق الصناعية بالجيزة

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز الاستثمار الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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