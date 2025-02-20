الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة تطورات المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد والصف وجرزا بالعياط

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية في عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، لمناقشة الموقف التنفيذي وانتظام سير العمل بتلك المناطق، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، ووضع حلول عاجلة لتذليلها.

أهمية المناطق الصناعية في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

وأكد محافظ الجيزة على الأهمية الكبرى للمناطق الصناعية والاستثمارية في عرب أبو ساعد وجرزا، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والمرافق والطاقة الكهربائية، لضمان تحقيق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

 

استعراض التقارير التنفيذية واعتماد اللائحة الداخلية للمناطق الصناعية

وخلال الاجتماع، استمع المهندس عادل النجار إلى تقرير مفصل من رؤساء الأجهزة المعنية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، والذي تضمن خطط العمل المستقبلية والتحديات التي تواجه المستثمرين. 

ووجه المحافظ بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة العمل داخل المناطق الصناعية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مشكلات تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة العمل الاستثمارية.

كما شهد الاجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، والتي تشمل الجوانب الإدارية والفنية والمالية، بهدف تنظيم سير العمل داخل تلك المناطق وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

الاستماع لمطالب المستثمرين وإنشاء جمعية مستثمري عرب أبو ساعد وجرزا

حرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين العاملين بالمناطق الصناعية، من أجل التعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

كما تابع المحافظ إجراءات إنشاء جمعية مستثمري المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الإشهار لضمان انطلاق عمل الجمعية في أقرب وقت.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، بالإضافة إلى رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية، ورؤساء أجهزة المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار وجمعية مستثمري عرب أبو ساعد وجرزا.

تعزيز الاستثمار في المناطق الصناعية بالجيزة

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز الاستثمار الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المناطق الصناعية عرب ابو ساعد جرزا بالعياط الصف الاستثمار في الجيزة تنمية صناعية تطوير البنية التحتية المستثمرين جمعية مستثمري عرب أبو ساعد التنمية الصناعية الهيئة العامة للاستثمار توفير فرص العمل دعم الاستثمار التنمية الاقتصادية المرافق والطاقة الكهربائية

مواد متعلقة

اليوم، قافلة طبية لأمراض العيون والرمد بمستشفى الواحات البحرية

أخبار مصر اليوم: رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. وحقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تحت شعار"اصنع مستقبلك"، ملتقى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية

البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي بمدينة الضبعة

محافظ الجيزة يلتقي سفير أذربيجان لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافي

عبد اللطيف يزور مؤسسات تعليمية يابانية متخصصة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الجيزة تنظم دورات تدريبية للسيدات لإقامة مشروعات صغيرة

وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الأكثر قراءة

الأجهزة الأمنية تنتهي من فحص شقة جديدة لسفاح المعمورة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

ملك ماليزيا يقطع لقاء رئيس الوزراء ويصر على توديع شيخ الأزهر

مصر وإسبانيا تؤكدان التزامهما بالتعاون في الأمن المائي والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر

منوعات

المزيد

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

كيفن سبيسي يرد على اتهامات جاي بيرس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

استقرار سعر السكر اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

«والتفت الساق بالساق»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح هول الموت وشدته

المزيد
الجريدة الرسمية