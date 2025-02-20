مي عز الدين تروج لمسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسلات رمضان 2025، روجت الفنانة مي عز الدين لمسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي تعود به للمنافسة في موسم دراما رمضان.

ونشرت مي بوستر يجمعها بآسر ياسين عبر حسابها على فيس بوك وعلقت "‎من يوم ما إيديك لمست إيدى... وكأنك قلت يا نار قيدي انتظروا مسلسل قلبي ومفتاحه، قريبًا في رمضان ٢٠٢٥".

البوستر الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه

وسبق أن طرحت الشركة البوستر الذي تصدر فيه كل من النجم آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، والفنان دياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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