صحة قنا تُنظم ورشة عمل لمسؤولي العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا ورشة عمل موسعة لمسؤولي العلاج علي نفقة الدولة داخل المستشفيات بهدف مناقشة الخطوات الصحيحة لإستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة للمواطنين والتغلب علي معوقات التنفيذ والدفع بخُطي التنفيذ الصحيح التي تساهم في حصول المرضي للرعاية الصحية اللازمة لهم وفقًا للقواعد المحددة التي وضعتها الوزارة للمستحقين.

العلاج علي نفقة الدولة

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن ورشة العمل التي حضرها الدكتور عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين بالوزارة وبحضور الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج علي نفقة الدولة والمشرف علي المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار والدكتورة إسراء سالم وخلف الله حيدر ورمضان محمد مسؤولي العلاج علي نفقة الدولة بالمديرية، ومسؤولي العلاج علي نفقة الدولة، مسؤولي اللجان الثلاثية، مسؤولي المطالبات المالية للعلاج علي نفقة الدولة داخل مستشفيات المحافظة، قد تناول الخطوات الصحيحة الواجب إتباعها لإجراء اللجنة الثلاثية الخاصة بإستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة، والآلية اللازم إتباعها لصرف العلاج للمرضي المستحقين والمُسجلين علي المنظومة الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة.

القائمين علي المنظومة داخل المستشفيات

كما ناقشت ورشة العمل أهم معوقات التشغيل التي قد تواجه القائمين علي المنظومة داخل المستشفيات والإجراءات اللازمة للتغلب علي مثل تلك المعوقات مع عرض كافة الحلول اللازمة لذلك.

وخلال الندوة التي إستمرت لساعات تم مناقشة آخر المستجدات والتحديثات والقوانين الجديدة التي أقرتها الوزارة والتي تدعم حصول المرضي المستحقين للعلاج علي نفقة الدولة.

كذلك أهم الطرق للتسريع في إستخراج القرارات لذوي الأمراض المزمنة ومرضي الغسيل الكلوي ومرضي السكر بما يدعم تقديم خدمات علاجية مناسبة وتوفير رعاية صحية متكاملة للمرضي من أبناء المحافظة.

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