الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر بصدد إتمام خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، كلمة مُسجلة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المُنعقد في جوهانسبرج يومي ٢٠ و٢١ فبراير تحت رئاسة جنوب أفريقيا.

وقف إطلاق النار في غزة

جاءت كلمة الوزير عبد العاطي خلال الجلسة الأولى، حيث أشار إلى أن مصر تعمل بكل جد مع الشركاء الدوليين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة دون عوائق في جميع أنحاء غزة، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر لأكثر من ١٦ شهرًا، كان له بالغ الأثر في حدوث تداعيات كارثية، بما في ذلك حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.

مواجهة الكارثة الإنسانية والدمار الهائل 

في هذا السياق، أبرز السيد وزير الخارجية أن مصر بصدد إتمام خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لمواجهة الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي شهدته غزة، مع ضمان أن يظل الشعب الفلسطيني في وطنه، منوهًا إلى استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومعربًا عن تطلع مصر لمشاركة كافة الشركاء الدوليين في هذا الحدث الهام.

كما جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم أراضيهم، موكدًا أن تلك المساعي تقوض آفاق السلام وحل الدولتين، وسيترتب عنها توسيع رقعة النزاع بما يُهدد أمن المنطقة واستقرارها. 

انتهاك حرمة الأماكن المقدسة

وأضاف بأن معالجة الوضع في غزة لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الوضع في الضفة الغربية، مُشيرًا إلي أن الإجراءات والأعمال الأحادية، مثل ضم الأراضي، وأنشطة الاستيطان، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، والاقتحامات العسكرية، تؤدي إلي تعميق هوه النزاع وإعاقة جهود السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي حرمة الأماكن المقدسة تهجير الفلسطينيين الكارثة الإنسانية

مواد متعلقة

وزير الخارجية يشدد على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

وزير الخارجية: نتطلع لدعم المجتمع الدولي بشأن رؤية مصر لإعمار غزة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

عرض حفلة تامر عاشور في السعودية على Mbc مصر

ميار الببلاوي عن اتهام خادمتها بسرقة مشغولات ذهبية: ضربتني بأداة حادة وهربت، وقرار عاجل من النيابة

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمام الزمالك

منوعات

المزيد

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف تتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية