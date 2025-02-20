أبوها ضربها، التصريح بدفن جثة طالبة تخلصت من حياتها بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طالبة أنهت حياتها قفزا من أعلى سطح منزلها، بعد أن تعدى والدها عليها بالضرب لتأديبها لتأخرها خارج المنزل.

مصرع طالبة في الجيزة

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هانى شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بسقوط طالبة من علو ووفاتها في الحال.

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث العمرانية والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين انتحار طالبة تبلغ من العمر ١٣ عامًا قفزا من أعلى سطح منزلها بسبب تعدى والدها عليها بالضرب لتأديبها بعد تأخرها في الرجوع إلى المنزل، وتولت النيابة التحقيق.

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