الخميس 20 فبراير 2025
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حوادث

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة طالبة أسفل منزل بالعمرانية

اسعاف
اسعاف

 نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حل لغز العثور على جثة طالبة ملقاة أسفل منزلها بمنطقة العمرانية، وتبين أن الجثة لطالبة تبلغ من العمر 13 سنة، قامت بإنهاء حياتها بالقفز من أعلى المنزل.

 

العثور على جثة طالبة بالعمرانية 

 تلقي قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طالبة أسفل منزل بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة أسفل منزل أسرتها بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العمرانية قسم شرطة العمرانية العثور على جثة طالبة بالعمرانية

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