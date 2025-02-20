تحرير 104 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في قنا

شنت مديرية التموين، بمحافظة قنا،بالتنسيق مع الجهات المعنية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بتشديد الرقابة على الأسواق فقد قامت المديرية بتنفيذ العديد من الحملات علي مدار الأسبوع المنقضي لتشديد الرقابه علي الأسواق.

أوضح وكيل وزارة التموين أن المديرية تمكنت من تحرير ٤ محاضر لسلع غذائية وغير غذائيه منتهية الصلاحية

وكانت المضبوطات عبارة عن

ضبط ٤١ كجم لحوم،ولحوم مفرومه منتهية الصلاحية،وضبط ٩ كجم لانشون منتهى الصلاحية،وضبط ٢ طبق بسطرمه و٢ طبق كبده منتهية الصلاحية،وضبط ٤٢ لتر منظفات صناعية منتهية الصلاحية،وضبط ٣ اطباق كفته منتهية الصلاحية،وضبط ٣ كجم لحوم مصنعه مجهولة المصدر،وضبط ٢ طبق سجق مجهول المصدر

مخالفات قطاع الأسواق

تحرير ١٠٤ محضر عدم الإعلان عن الأسعار،وتحرير ٢ محضر سلع مجهولة المصدر ( تم ضبط ٢ طن علف دواجن بمركز نقاده وضبط ٢ قاروصة سجائر )،وتحرير ٢٣ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتيرالمضبوطات ( تم ضبط ١٥ علبة تمر وضبط ١٨ علبة سجائر و٣١ لفة سكر و١٧ لفة أرز وضبط ٤٠ كجم و٢ لفة مكرونة وعدد ٤ جوال دقيق فاخر وضبط ١٢ جوال رده وضبط ٤ قاروصة سجائر وعدد ٣ كرتونة ياميش وتمور رمضان )،وتحرير عدد ١ تجميع بطاقات وضبط ٢٥٦ بطاقة تموينية وضبط ماكينة لصرف الدقيق مستودع داخل محل دقيق حر،وتحرير ٣ محضر لبيع بأزيد من السعر سجائر

مخالفات المخابز البلدية والسياحية

تحرير محاضر تجميع دقيق مدعم ( وتم ضبط عدد ٢١ جوال دقيق بمركز نجع حمادي )،وتحرير محضر مخبز بلدي متوقف عن الإنتاج،وتحرير ٥ محاضر خبز غير مطابق في المواصفات،وتحرير محضر نقص وزن رغيف الخبز،وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل.

مخالفات قطاع محلات الجزارة واللحوم

تحرير ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية

مخالفات قطاع المواد البترولية

تحرير ٤ محضر عدم تنفيذ الحصة الخاصة بمستودع البوتاجاز،وتحرير ٢ محضر استخدام اسطوانات بوتاجاز منزلي في غير الغرض وتم ضبط ٢ أسطوانة، وتحرير٢ محضر عدم الإعلان عن سعر اسطوانات البوتاجاز

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير التموين وبناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع وضبط الاسعار علي أرض الواقع والتأكد من مدي توافر السلع الاستراتيجية الهامة وتنفيذ استراتيجية ورؤية وزارة التموين لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين.

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