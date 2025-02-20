الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام: المصريون تمكنوا من الحفاظ على دولتهم رغم كل التحديات والمؤامرات

النائب العام
النائب العام

أطلق النائب العام المستشار محمد شوقى استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار محمد شوقي النائب العام في كلمة ألقاها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب تأتي بعد رؤية عميقة، أعدها نخبة من إدارة التفتيش القضائي بذلوا جهدا كبيرا لتتماشي مع خطة مصر في 2030.


وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام أن المصريين تمكنوا من الحفاظ على دولتهم رغم كل التحديات والمؤامرات، مشيرا إلى أن القضاء دائما هو ضمير الأمة التي كان قدرها أن تهب البشرية حضارة وعلما.

وفى ختام كلمته قدم النائب العام الشكر للحضور وقدم باسم رجال القضاء هدية لرئيس مجلس الوزراء وهي مجسم لمكتب النائب العام.

ووقع النائب العام خلال اطلاق الاستراتيجية بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات

كما وقع النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقا للتنسيق المسبق، وكذلك التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخليا وخارجيا مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب العام المستشار محمد شوقي إستراتيجية النيابة العامة

مواد متعلقة

النائب العام يستقبل رئيس محكمة التمييز والنائب العام لمملكة البحرين بالقاهرة

النائب العام يستقبل "المحامي الأول" لنيابة الشئون الضريبية والجمركية

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

اتحاد الكرة يهدد بفسخ التعاقد مع شركة الـVAR بسبب المخالفات والابتزاز المالي

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟ الإفتاء تحسم الجدل

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025

تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك

منوعات

المزيد

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية