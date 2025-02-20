النيابة العامة: تدريب الكوادر القضائية ركيزة لتحقيق العدالة الناجزة

أطلق رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، خلال مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، أهمية تدريب الكوادر البشرية في النيابة العامة والجهات المعاونة ومنها مأموري الضبط القضائى، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن عدالة ناجزة بدون تأهيل لمأموري الضبط القضائي.



واضافت الدكتورة داليا محمود أن عام 2024 شهد تحرير أكثر من 5.6 مليون جنحة منها أكثر من 2 مليون محضر قام بتحريرهم مأمورى الضبط القضائى، حيث أكثر من 50% من هذه القضايا حصلت على براءة فيما هناك 40% قضايا جنائية.



وأكدت أن نظرية المعايشة المهنية تساعد مأموري الضبط في كسب مهارات عملية منها اعداد المحاضر وضبط الادلة واجراء التحقيقات كما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

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