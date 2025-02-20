جمال عبدالرحيم: مجلس نقابة الصحفيين قائم في تشكيله الحالي حتى انعقاد الانتخابات

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن مجلس النقابة قائم في تشكيله الحالي، حتى بأعضائه من المرشحين بالانتخابات.

مهام مجلس نقابة الصحفيين

وأضاف خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، مع المرشحين بالانتخابات، أن أي نشاط يرغب أي عضو مجلس في تنفيذه ليس له علاقة بالدعاية الانتخابية، بل هو خدمة مُقدّمة للجمعية العمومية، وجميع أنشطة اللجان قائمة.

دعت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، الزملاء المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس إلى الاجتماع مع اللجنة اليوم الخميس الساعة الرابعة عصرًا.

اجتماع مع مرشحي انتخابات الصحفيين

ويهدف الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة، إلى مناقشة إجراءات الانتخابات المقرر عقدها 7 مارس المقبل، على مقعد النقيب و٦ من أعضاء المجلس.

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