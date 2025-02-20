الخميس 20 فبراير 2025
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سياسة

سكرتير عام نقابة الصحفيين: أي دعوى لتأجيل الانتخابات تخص المرشحين ولا علاقة للجنة المشرفة

اجتماع اللجنة المشرفة
اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين مع المرشحين، فيت

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة المشرفة ملتزمة بتنفيذ قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، ولائحتها الداخلية، وستدعو الجمعية العمومية للانعقاد يوم 7 مارس 2025، وأي دعوى لتأجيل موعد الانتخابات إلى شهر مايو، هو اقتراح يخص المرشحين، وليس للجنة المشرفة أي تدخّل فيه.

ميزانية وتقارير الصحفيين 

وأضاف خلال اجتماع للجنة المشرفة مع المرشحين، أن اللجنة سترسل الميزانية وتقارير النشاط للجمعية العمومية خلال أيام، ولن تدعو لتغيير موعد الانعقاد، وإذا اكتملت بحضور 50%+1 ستنعقد في موعدها، وإن لم يكتمل الانعقاد، سيتم التأجيل في شكله القانوني.

وتابع: "صاحب القرار في هذا الشأن هو قانون النقابة، لا المجلس ولا اللجنة المشرفة على الانتخابات".

تأجيل انتخابات الصحفيين 

وكان عدد من المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قد طالبوا بتأجيل عقد الجمعية العمومية حتى يوم 2 مايو 2025؛ وذلك احترامًا لعدد من المناسبات الدينية للمسلمين مثل شهر رمضان، والأخوة الأقباط مثل عيد القيامة.

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انتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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