الأهلي ضعف القيمة السوقية لـ الزمالك (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: المتحدة تعلن نقل مباريات الأهلي بكأس العالم.. الزمالك يعلن إصابة لاعبه قبل القمة.. أول رد فعل من إدارة الأبيض على تصريحات أمير عزمي المسيئة