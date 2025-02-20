بإجمالي مساحة 3495 مترا، إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة،، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفة إزالة 20 حالة تعدي بالبناء على اراضى املاك الدولة بدون ترخيص مخالفًا لقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية هو.

المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف في قنا

قال بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح تاج جلال ابو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية لقرية هو باراضى املاك الدولة وذلك لازالة التعدى بالبناء المخالف للقانون.



أراضى أملاك الدولة بقنا

حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى املاك الدولة على مساحة 3495 متر تقريبا بزمام قروى هو.

وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشدد أبو سداح على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور محمد رضوان رئيس الوحدة المحلية لقرية هو،وتمت الازالة بمعدات الوحدة القروية.

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