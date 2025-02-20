توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والنيابة العامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة؛ بشأن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، على هامش حضوره احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار/ محمد شوقي، النائب العام.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم المُوقعة اليوم، تأتي بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجانبين في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وعقد الدورات التثقيفية والتمثيل المتبادل في اللقاءات والندوات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم تأتي أيضًا في إطار حرص النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة على توثيق أطر التعاون الفعّال والدائم بينهما، مشيرًا إلى الدور الإيجابي الفعّال للنيابة العامة في المجتمع المصري، ولما تملكه من كوادر قانونية ذات قدرات علمية وإدارية في مجالات عدة منها الضبط القضائي والقانوني والتفتيش الفني ومكافحة الفساد.

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