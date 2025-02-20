انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لطب الأسنان بجامعة جنوب الوادي

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكليات طب الفم والاسنان والذي تنظمه كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي في الفترة من 20 -21 فبراير الجاري بمدينة الأقصر تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان والدكتور محمد خليل العماري نائب رئيس الجامعة الاسبق والدكتور مصطفى وزيري الامين السابق للمجلس الاعلى للأثار والدكتور عمر سليمان وكيل كلية للدراسات العليا واد الطيب عبد الرازق وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة.

ونقل الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تحيات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة للمشاركين في المؤتمر واكد بان جامعة جنوب الوادي لا تألوا جهدا في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالبحث العلمي وتوفير بيئة علمية مشجعة ومحفزة للباحثين عن طريق تنظيم المؤتمرات والندوات البحثية لتبادل الافكار والخبرات كما اضاف بان قطاع طب الفم والاسنان يؤدى دور مهم في تعزيز صحة الانسان بشكل عام ويعتبر جزءًا من العناية الصحية الشاملة التى تساهم في الحفاظ على استدامة الحياة الصحية واضاف بان الاستدامة في طب الاسنان لا تعنى فقط معالجة المشكلات الحالية بل ايضا الوقاية منها وتقليل التأثير البيئي الناتج عن هذه الممارسات.

تبادل الخبرات والمعرفة في مجال طب الاسنان

واشار الدكتور احمد طلعت تميرك عميد الكلية ورئيس المؤتمر بان المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال طب الاسنان حيث يقوم باعطاء المحاضرات أساتذة من ألمانيا واسبانيا والبرتغال والمملكة العربية السعودية وايضا الجامعات المصرية مثل القاهرة والمنصورة وطنطا،ومناقشة احدث التطورات والتقنيات فى هذا المجال وتحسين جودة الرعاية الصحية فى مجال طب الاسنان ومناقشة التحديات التى تواجه هذا المجال وتقديم الحلول والاقتراحات لتحسين جودة الرعاية الصحية في هذا المجال.

الخبرات العلمية المشاركة في المؤتمر

كما اشار الدكتور محمد خليل العماري نائب رئيس الجامعة الاسبق بان هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الاساتذة واعضاء هيئة التدريس على المستوى الاكاديمي والبحثي وايضا فرصه للطلاب للاستفادة من هذه الخبرات العلمية المشاركة في المؤتمر.

كما اشاد الدكتور مصطفى وزيري الامين السابق للمجلس الاعلى للأثار بدور جامعة جنوب الوادي في رفع مستوى طب الاسنان وهذا يأتي في اطار تنمية العنصر البشري الذى لا يقل أهمية عن التنمية فى المجالات الاخرى واضاف بان هذا المؤتمر يلقى الضوء على اهمية الطب بفروعه المختلفة منذ عصور مصر القديمة حيث يستعرض اهم الاكتشافات الاثرية الحديثة التي تدل على ذلك

واضاف الدكتور عمر سليمان وكيل الكلية ومقرر المؤتمر بان هذا المؤتمر يشارك فيه 500 باحث ويقدم مناقشة احدث التقنيات لعلاج المشاكل الرئيسية في طب الفم والاسنان ومناقشة الجديد في زراعة الاسنان وعلاج اللثه وضمور عظام الفك وترميمها واعادة تأهيلها اضافة الى عرض التطورات العلاجية والتقنيات الحديثة في مجال طب الفم والاسنان.

وفى نهاية الافتتاح قام الدكتور احمد تميرك باهداء درع المؤتمر للدكتور محمد وائل نائب رئيس الجامعة كما قام نائب رئيس الجامعة باهداء درع المؤتمر للدكتور محمد العمارى والدكتور مصطفى وزيرى.

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