الخميس 20 فبراير 2025
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إعلان نتيجة مسابقة المكتب النموذجي والأخصائي المثالي بقنا

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مسابقتي مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية النموذجي، ومسابقة الاخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية والتي نظمهما توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية.


حيث أعلنت المديرية فوز الشيماء فراج محمود بإدارة قنا التعليمية في مسابقة مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية النموذجي.


كما أعلنت المديرية اسماء الاخصائيين الفائزين بمسابقة الاخصائي المثالي للخدمات الفردية.

المرحلة الابتدائية 
فوز احمد عطا بإدارة قوص مركز أول , محمد عبادي إدارة دشنا مركز ثاني، هناء شفيق إدارة نقادة مركز ثالث.


المرحلة الإعدادية 
منى عمر إدارة قنا مركز أول، عزة عبده إدارة نجع حمادي مركز ثاني، ومنى جاد إدارة نقادة مركز ثالث.


المرحلة الثانوية
محمد مصطفى إدارة قنا مركز أول، محمود علي إدارة قفط مركز ثاني، مصطفى ابراهيم إدارة نقادة مركز ثالث.

توجه هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالتهنئة إلى الأخصائيين الفائزين، مثمنًا جهود سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية واحلام محمود موجه عام التربية الإجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول وسالي محمد مسئول مكتب الخدمة وهيئة الإشراف والتحكيم، وكذلك مثنيا على دور كل من اجتهد وأخلص في عمله لكن لم يحالفه الحظ في الفوز، لافتًا أن الأخصائي الاجتماعي هو محكم القضايا الطلابية وداعم ومحفز لمهارات الطلاب وسلوكياتهم الإيجابية.

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قفط قنا قوص مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا محافظة قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا نجع حمادي

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