مصرع سيدة على يده زوجها في قنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، على يد زوجها إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية مع وجود حروق في شعرها، داخل قرية هو مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، مفاده مصرع سيدة ضربا بعصا خشبية على يد زوجها في قرية هو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة تُدعى ف، تبلغ من العمر 25 عامًا، على يد زوجها يٍدعى ف، يبلغ من العمر 30 عامًا، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية كما توضح وجود حروق في شعرها جاري التحقيق في الواقعة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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