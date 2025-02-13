دفاع روبياليس يطالب ببراءته في قبلة هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا

أكد فريق الدفاع عن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، أن جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، وافقت على قبلة روبياليس.

وأشارت تقارير صحفية أن دفاع روبياليس، أوضح أنه حتى إذا لم توافق هيرموسو على الأمر، فلا يمكن اعتبار ذلك، مجرد اعتداء جنسي.

وتتم محاكمة روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن وضع قبلة على شفاه هيرموسو، خلال حفل تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات عام 2023.

ومن جانبه، كرر محامي هيرموسو، الادعاء، بأن القبلة لم تكن بالتراضي، مؤكدًا تعرضها لضغوطات عدة لتبديل موقفها.

ومن المتوقع أن يتم التداول مجددًا في الأمر، غدًا الجمعة، وقد يصدر الحكم بشأن ذلك، الأسبوع المقبل.

وجرى اتهام روبياليس إلى جانب 3 مسؤولين سابقين في الاتحاد الإسباني، بمحاولة الضغط على هيرموسو لتبديل موقفها، وهي الواقعة التي أثارت الغضب في إسبانيا.

وطالب دفاع لويس روبياليس، بتبرئة رئيس الاتحاد الإسباني السابق، من التهمتين.

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