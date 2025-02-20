"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي بناء على توصية وترشيح من ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم وروبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبى، لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل في استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تم اختيار طاقم حكام من النرويج لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، مكون من:-

REF Espen Eskas-

AR1 Jan Erik Engan -

AR2 Isaak Bashevkin -

4th Usman Aslam -

VAR Tom Harald Hagen -

AVAR Kristoffer Hagenes -

الحكم النرويجي ليس غريبا عن الكرة المصرية حيث أدار مباراة المغرب ومصر في أولمبياد باريس 2024 والتي انتهت بخسارة الفراعنة 6-0.

من هو اسبن اسكاس ؟

إسبن إسكاس من مواليد 1988، وبدا مسيرته المهنية عام 2005 وشارك في بطولات دولية بارزة، من بينها كأس العالم تحت 17 سنة 2023، أمم أوروبا 2024، والألعاب الأولمبية في باريس. كما أدار مباريات في دوري أوروبا.



وفي الصيف الماضي، كانت له مسؤولية تحكيم المباراة النهائية لبطولة أوروبا تحت 21 سنة، حيث خسرت إسبانيا 1-0 أمام إنجلترا.

تصريحات اسبن عن بدايته مع التحكيم

وقال إسكاس في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “بدأ الأمر مع التحكيم عندما أدركت أنني لا أمتلك المهارات اللازمة لكي أصبح لاعب كرة قدم، ولكنني كنت لا أزال أرغب في البقاء داخل عالم كرة القدم”.

وأضاف: “تعرفت على التحكيم من خلال أحد أصدقاء والدي، وسرعان ما أدركت أن هذا هو مجالي، ولم أنظر إلى الوراء منذ تلك اللحظة”.

وبعد أن أصيب إسكاس بحمى التحكيم، لم يتراجع عن حب هذه المهنة أبدًا، وعلق عن ذلك، قائلًا: “الأمر كله يتعلق بالنزول إلى الملعب ومحاولة خلق بيئة إيجابية لجميع المشاركين، لا يوجد شعور أفضل من الشعور بأنك قدمت مباراة ناجحة، ويمكنك العودة إلى غرفة تبديل الملابس ومصافحة الطاقم المعاون بعد أداء جيد”.

وبدأ إسكاس مسيرته في مسابقة الأندية الأوروبية الكبرى في أكتوبر 2022، حيث أشرف على فوز لايبزيج الألماني بنتيجة 3-1 في مرحلة المجموعات على سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي في ألمانيا خلال شهر شتنبر من هذا العام، كما أدار أيضا فوز ريال مدريد بـ1-0 على أرضه على يونيون برلين الألماني.

وكان إسكاس شاهدا على فوز الأرجنتين على العراق بنتيجة 3-1 في دور المجموعات.

وعلى الصعيد الدولي، كانت المهمة الأبرز التي كلف بها إسكاس فيما يخص النهائيات، هي مباراة فوز إنجلترا بـ1-0 على إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاما في يوليو 2023.

كما أدار إسكاس أيضا نهائي كأس العالم تحت 17 عاما في شهر دجنبر لعام 2023، حيث تغلبت ألمانيا على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل بـ2-2 في إندونيسيا.

وبخلاف ذلك، ظهر إسبن إسكاس في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، كانت أبرزها فوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بدور المجموعات لموسم 2023-2024.

ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، أدار إسبن إسكاس 355 مباراة بجميع البطولات في العالم، أشهر 1130 بطاقة صفراء، و16 طرد مباشر، و22 بطاقة حمراء بعد بطاقتين صفراوين.

الجماهير المصرية تترقب مباراة القمة بين الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر فتح أبواب الاستاد في الثانية ظهر السبت وتستمر حتى اكتمال السعة المقررة بحضور 15 ألف لكل فريق.

وابتعد اتحاد الكرة عن مخاطبة حكام من أمريكا الجنوبية بسبب انشغالهم بمعسكر حكام النخبة والخاص بكأس العالم، بتوصية من أوسكار رزوير رئيس لجنة الحكام الجديد.





موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.