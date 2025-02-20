محافظ سوهاج يعلن افتتاح 18 معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية والياميش (فيديو )

نشرت فيتو بثا مباشرا عن افتتاح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، معرض أهلا رمضان المقام أوبرا سينما بالمحافظة وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بسوهاج، بتخفيضات تصل من ٢٠ إلى ٣٠% على السلع المعروضة، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العامة المحافظة والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بسوهاج.



محافظ سوهاج معرض أهلا رمضان

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.





ووجه محافظ سوهاج بزيادة المعروض من السلع لتلبية كافة احتياجات المواطنين خاصة من السكر والأرز، مشيرا إلي ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المعارض، وتشكيل لجان من التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدة المحلية للمرور على المعارض، والتأكد من جودة السلع المعروضة، مشيرا إلى خطة المحافظة للتوسع فى إقامة أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان، وشوادر بيع المواد الغذائية في مختلف مراكز المحافظة، والتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، لتوفير كافة السلع الغذائية خاصة الاساسية بتلك المنافذ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

١٨ معرضا على مستوى مراكز المحافظة لتوفير كافة الإمكانيات

وأوضح الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم افتتاح معرض " أهلا رمضان بالمحافظة فى منطقة أرض أوبرا سينما وأن المعرض يضم مختلف أنواع السلع الغذائية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية، منها السلع الأساسية كـ " الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والعدس، والفول، والمجمدات والدواجن واللحوم"، وكافة مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.



يذكر أن محافظة سوهاج قامت بعمل ١٨ معرضا على مستوى مراكز المحافظة للتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة؛ لإقامة أكبر عدد من المعارض، والشوادر، والقرى التابعة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.