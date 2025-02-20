إنبي تعقد اتفاقية مع جامعة السويدي لتعظيم المجالات الأكاديمية والبحث العلمي

وقع المهندس وائل لطفي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، اتفاقية تعاون مع الدكتور أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي، وذلك في سياق فعاليات معرض إيجبس 2025.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص شركة إنبي على توطيد علاقاتها مع الجامعات المتخصصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية، وذلك نظرًا لما تتمتع به الشركة من خبرات واسعة في هذه المجالات، وإيمانًا منها بأهمية دمج المعرفة الأكاديمية مع التطبيق العملي.

وتسعى إنبي من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تطوير القدرات الفنية للشباب، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، ومؤهلة لتحمل مسئولية النهوض بقطاع البترول والغاز في مصر.

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