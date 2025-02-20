الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمود الليثي: مشاركتي بمسلسل "ساعته وتاريخه" أضافت الكثير لي

محمود الليثي
محمود الليثي

عبر الفنان الشاب محمود الليثي عن سعادته الكبيرة لمشاركته في مسلسل “ ساعته وتاريخه”، والذي يعرض عبر إحدى القنوات الفضائية وبعض المنصات الإلكترونية.

 

وقال الليثي في تصريح خاص لفيتو إنه قدم خلال الحلقة الـ23 من مسلسل ساعته وتاريخه شخصية شخص يعاني من ضعف السمع، وهذا ما جعل الدور صعب للغاية خاصة أن الأداء كان يعتمد على تعبيرات الوجه فقط دون التحدث بأية عبارات مفهومة.

 

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية، من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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أبطال ساعته وتاريخه ساعته وتاريخه أعمال محمود الليثي

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