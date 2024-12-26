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ثقافة وفنون

المخرج عمرو سلامة يكشف تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه

عمرو سلامة وأحمد
عمرو سلامة وأحمد داش وعمر شريف، فيتو

كشف المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” عن تفاصيل حلقة مساء اليوم الخميس من مسلسل “ساعته وتاريخه”. 

المخرج عمرو سلامة 

ونشر المخرج عمرو سلامة صورة تجمعه بكل من الفنانين أحمد داش وعمر شريف أبطال حلقة الليلة من مسلسل ساعته وتاريخه.

وعلق “سلامة” قائلًا: "النهاردة هتعرض حلقة من مسلسل ساعته وتاريخه حلقة قريبة جدا من قلبي.. وتكاد تكون من اكثر الحاجات اللي أخرجتها فخور بيها، لموضوعها، ولتشابهها بشكل ما مع موقف عشته وأنا صغير".

وتابع: “من اكثر الحاجات اللي بسطتني برضه اني عملتها مع اثنين نجوم لسة بعتبرهم أولادي، أحمد دش وعمر شريف، اللي بتشرف ان أول تجاربهم التمثيلية كانت معايا، وعملت معاهم عملين بعتبرهم من أكثر أعمالي قربا لقلبي”.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية، من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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المخرج عمرو سلامة مسلسل ساعته وتاريخه عمرو سلامة انستجرام أحمد داش
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