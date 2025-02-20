انتخابات الصحفيين، عبد المحسن سلامة: هدفي خوض معركة انتخابية مهنية ومنافسة شريفة

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين: “إن هدفي هو أن نخوض جميعًا معركة نقابية ومهنية، وأن تكون المنافسة شريفة، وذلك من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشباب الصحفيين، ويجب التأكيد على أن جميعنا لنا هدف أكبر، وهو أن تكون نقابة مهنية وقوية، ولا تكون شيئًا آخر”.

مسيرة عبد المحسن سلامة النقابية

وأضاف سلامة في تصريحات صحفية: "أنا لم أهبط من الفضاء، ولم أقفز على نقابة الصحفيين بمظلات، لديّ تاريخ نقابي ومهني، وأزعم أنه تاريخ مشرّف، وفي كل موقع كنت فيه بفضل الله حققت نجاحات كثيرة، لست جديدًا على العمل العام؛ فقد خُضت انتخابات مجلس الإدارة بالأهرام 20 عامًا، ولديّ تجربة أهرامية شديدة الثراء، وتكاد تكون الأنجح في كل المؤسسات الصحفية، وعلى المستوى النقابي كنت وكيل أول نقابة الصحفيين بأعلى الأصوات، وسابقًا نقيبًا للصحفيين".

وتابع: "هدفي في النقابة هو العمل، وعمل أشياء عظيمة، وتطوير ما هو موجود، والبناء عليه أيضًا، فنحن نعيش أوضاعًا مهنية صعبة في كل المؤسسات القومية والخاصة، وهدفي الأساسي هو نقابة تساعد الصحفيين للوصول إلى وضع أفضل، خلفيّتي مؤسسة صحفية قومية، واليوم أنا عضو بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ هذا ما يعني أنني قادر على عمل شيء أفضل لكل المؤسسات وجميع الأفراد".

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