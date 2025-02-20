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تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

تمساح، فيتو
تمساح، فيتو

أعلنت الشرطة الإندونيسية، في بيان اليوم الخميس، عن فقدان صبي يبلغ 10 سنوات في جزيرة بورنيو بعد أن هاجمه تمساح، وهو ثاني هجوم من هذا النوع في المنطقة خلال أسابيع.

تمساح يهاجم طفل عمره 10 سنوات بأحد أنهار إندونيسيا 

وكان الصبي قفز في أحد أنهار مقاطعة كاليمانتان الغربية في بورنيو، إحدى الجزر التي تتمتع بأكبر تنوّع بيولوجي في العالم، عندما هاجمه تمساح يبلغ طوله أربعة أمتار.

وتعد إندونيسيا موطنا لأنواع عدة من التماسيح التي تهاجم البشر وتقتلهم فيتُسجَّل باستمرار حوادث من هذا النوع.

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وقال قائد الشرطة المحلية رشماتول إيساني فشري، في بيان إن "صديق الصبي رأى التمساح يطفو على السطح ويعضه ويسحبه إلى الماء".

وأبلغ الصديق والد الصبي الذي بدأ البحث في النهر عن طفله باستخدام زورق سريع، لكن الصبي لا يزال مفقودا.

وقال رشماتول: "حتى اللحظة، لا تزال فرق البحث والإنقاذ وكذلك السكان المحليون يبحثون عن الضحية".

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تمساح أندونيسيا الشرطة الاندونيسية التماسيح

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