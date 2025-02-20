الخميس 20 فبراير 2025
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سياسة

الجبهة الوطنية يعلن ضم مجموعة من القيادات الشبابية إلى صفوف الحزب

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية ضم مجموعة متميزة من القيادات الشبابية إلى صفوف الحزب وذلك في إطار الاهتمام بالشباب وقضاياهم ودورهم الفاعل في رسم ملامح المستقبل، كما يأتي ذلك في ضوء التزام حزب الجبهة الوطنية العميق بتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار بالمرحلة المقبلة.

 

إيمان الحزب بحتمية دمج الشباب

وأوضح د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن تلك الخطوة تعكس إيمان الحزب بحتمية دمج الشباب في الحياة الحزبية وإفساح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم لمستقبل أفضل.

قيادات شبابية بحزب الجبهة الوطنية 
قيادات شبابية بحزب الجبهة الوطنية 

 حزب الجبهة الوطنية يرحب بكل الشباب للانضمام إلى الحزب والانخراط في العمل الحزبي

كما أعرب د.عاصم الجزار عن ترحيب حزب الجبهة الوطنية بكل الشباب للانضمام إلى الحزب والانخراط في العمل الحزبي إيمانًا بأنهم القوة الدافعة نحو التجديد والتطوير والإصلاح، مؤكدًا سعي حزب الجبهة الوطنية ليكون منصة حقيقية تعبر عن تطلعات الشباب وتوفر لهم فرصة المشاركة بفعالية في رسم سياسات الحزب ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل الوطن.

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