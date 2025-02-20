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أخبار مصر

قطع المياه غدًا عن ميدان الجيزة وشوارع النيل لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه
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 أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال صيانة وتغيير محبس قطر ٨٠٠مم، الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات وذلك بدءا من الساعة الـ ١٠ مساء غدًا الجمعة ٢١ / ٢ / ٢٠٢٥  وحتى الساعة الـ ٦ صباح يوم السبت الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٥. 
 

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

 وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع النيل من كوبري عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته وميدان الجيزة وسفارة الإمارات العربية المتحدة وسفارة تركيا.
 

 

 كما أوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥  لتلبية احتياجاتهم فورا.
 

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي محافظة الجيزة ميدان الجيزة

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