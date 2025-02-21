النواب يحيل تقارير إلى الحكومة ويطالب بتنفيذ توصياتها، تعرف عليها

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة

ويوصي مجلس النواب، الحكومة بعد إحالة هذه التقارير بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وتضم قائمة الإحالات من مجلس النواب إلى الحكومة ما يلي:



1. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة حل مشكلة مياه الشرب ومحطة معالجة كلا من الحديد والمنجنيز بقرية علوان- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

2. العضو أحمد حجازي، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

إنشاء مديرية التضامن الاجتماعي في القاهرة

3. العضو محمد عبد الرحمن راضي، بشأن إنشاء مبنى لمديرية التضامن الاجتماعي على قطعة أرض مساحتها (2453) م2 والمخصصة لمحافظة القاهرة (خدمات اجتماعية)- محافظة القاهرة.

4. العضو جابر أبو خليل، بشأن إنشاء كوبري مشاة علوي أعلى السكة الحديد بمحطة السيل- محافظة أسوان.

5. العضو محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبري مشاة نمرة (3) بقرية الروضة بمركز القنطرة غرب لعبور ترعة بورسعيد- محافظة الإسماعيلية.

6. العضو محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى مشاة بقرية الرياح أمام مكتب بريد الرياح لمساعدة الأهالي لعبور ترعة بورسعيد- مركز القنطرة غرب- محافظة الإسماعيلية.

7. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى المقام أمام قرية القوصة على ترعة الطارف بمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

تشجيع إقامة مصانع تدوير المخلفات

8. العضو منى عمر، بشأن تشجيع وزارتي الصناعة والاستثمار لمشروعات ومصانع تدوير المخلفات.

9. العضو مجاهد نصار، بشأن الاستغلال الأمثل لأراضي وأصول الشركات والمصانع المتعثرة والمغلقة ومن ضمنها شركة الدلتا للصلب بمسطرد- محافظة القليوبية.

10. العضو أحمد الشريف، بشأن فتح المساجد الموجودة على الطرق السريعة في غير أوقات الصلوات طوال اليوم.

11. العضو عايدة السواركة، بشأن إنشاء دار مناسبات بقرية الشلاق- محافظة شمال سيناء.

12. العضو مجدى الأمير، بشأن إزالة وبناء مسجد بن تميم بالمنزلة- محافظة الدقهلية.

13. العضو مجاهد نصار، بشأن إنشاء مركز تميز للتعليم الفني في قطاع البترول والتكرير فى مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

14. العضو إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مجمع مدارس تجريبية وإدارة تعليمية على أرض زراعية بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.

15. العضو نجلاء محمود العسيلي، بشأن إنشاء مدرسة لخدمة قرية جحدم والعزب التابعة لها على مساحة فدان من أراضي الدولة المخصصة للمنافع العامة فى نطاق قرية العزالية – محافظة أسيوط.

سد العجز في قطاع التمريض

16. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة سد العجز من العاملين بالتمريض بمستشفيات مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

17. العضو محمد عبد الرحمن راضي، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى بولاق أبو العلا الجار إنشاؤها وكذا ارتفاعاتها المقررة- محافظة القاهرة.

18. العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء وحدة لجراحات القلب بمستشفى طهطا العام – محافظة سوهاج.

19. العضو أحمد الشريف، بشأن تطوير وترقية الوحدات الصحية بحي العجمي بإدخالها في منظومة العلاج موحد الكود- محافظة الإسكندرية.

20. العضو أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مركز علاج طبيعي في بعض الوحدات الصحية في قرى مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.

21. العضو أحمد حجازي، بشأن توفير (ميكروسكوب جراحي كبير لعمليات الشبكية، جهاز إبصار، جهاز فاكو) لعمليات المياه البيضاء بمستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم- محافظة المنوفية.

22. العضو محمود نجيب مشعل، بشأن رفع كفاءة أرض الملعب القانوني لمركز شباب الرحامنة/ فارسكور- محافظة دمياط.

23. العضو/ سامى توفيق، بشأن رفع طاقة خط طرد محطة مياه الشرب بقرية البديني- مركز أهناسيا- محافظة بني سويف.

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