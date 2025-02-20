الخميس 20 فبراير 2025
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سياسة

خالد عبد العزيز يبحث مع وزير الإعلام الباكستاني سبل التعاون المشترك

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الباكستاني، فيتو

 التقى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، وذلك على هامش مشاركته في «المنتدى السعودي للإعلام».
 

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالعمل الإعلامي وتطوير مختلف جوانبه في البلدين، كما تم التباحث حول تعزيز العلاقات الإعلامية المشتركة. 

 

وأكد الجانبان ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

والتقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وذلك على هامش مشاركته في «المنتدى السعودي للإعلام». 

 

لقاء رئيسي الأعلى للإعلام والمؤسسة القطرية للإعلام 

وتم خلال اللقاء بحث سبل زيادة العلاقات الإعلامية بين البلدين ودعمها وتطويرها، وكذلك سبل التعاون في مجالات التدريب والإنتاج المشترك وتبادل الخبرات الإعلامية. 

وأكد الجانبان ضرورة تدعيم التعاون الإعلامي العربي، وكذلك أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة، وتعريف الشباب والنشء بقضايا الأمة العربية والتحديات التي تواجه البلاد العربية.

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رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الباكستاني أخبار المجلس الأعلى للإعلام أخبار الأعلى للإعلام

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