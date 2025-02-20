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التعليم العالي: معهد بحوث البترول يشارك في مؤتمر ومعرض إيجبس 2025

معهد بحوث البترول،
معهد بحوث البترول، فيتو

 أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة والبحث العلمي، وعرض أحدث الابتكارات والأبحاث في مجال البترول والطاقة، مشيرًا إلى أهمية الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، وأهمية تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والمؤسسات الصناعية لتطوير التكنولوجيا المحلية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية؛  للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية واتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

 

التعليم العالي:  معهد بحوث البترول يشارك في مؤتمر ومعرض إيجبس 2025

 وفي هذا الإطار شارك معهد بحوث البترول للمرة الرابعة، في النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، والذي افتتحه  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وبحضور موسع من وزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية، خلال الفترة من 17 - 19 فبراير الجاري.

 

التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء

 ومن جانبه أوضح الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، أن هذه المشاركة جاءت في إطار حرص المعهد على تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة والبحث العلمي، وعرض أحدث الابتكارات والأبحاث في مجال البترول والطاقة، مشيرًا إلى التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة.

وعلى هامش المؤتمر جاري توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد البترول وشركات البترول،  بجانب التسويق  للمراكز الخدمية من خلال عمل تعاقدات مثمرة للمعهد.
 

جدير بالذكر أن معهد بحوث البترول يقوم بدور فعال في خدمة قطاع البترول من خلال 8 مراكز خدمية وهم: المعامل المركزية للخدمات، مركز الكورلاب، مركز خدمات وتطوير الكيماويات، مركز حماية الأسطح، مركز الدعم الفني، مركز الأسفلت، مركز خدمات المستودعات، ومركز الـP.V.T، التي تقوم بدور فعال في حل مشاكل واحتياجات القطاع في جميع مراحل صناعة البترول كما تقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيقية لخام البترول ومشتقاته والمتكثفات والغاز الطبيعي.


 

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