ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط لحصول الموظفين على الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقًا للقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف.

الإجازات السنوية

تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:

15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.

21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.

30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.

45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.

كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.



الإجازات المرضية

بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:

أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.

الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.



إجراءات خاصة للأمراض المزمنة

يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.

وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.

إجازات موظفي القطاع الخاص

تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص عن إجازات العاملين بالقطاع الخاص، واستحقاقتهم عن العمل خلالها والتى جاءت كالآتي:



1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.



وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما، وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

كما يحق للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص



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