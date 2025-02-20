الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: رصد المهن المندثرة والمستحدثة وتوصيفها في دليل شامل

وزير العمل محمد جبران،
وزير العمل محمد جبران، فيتو

 شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي الرابع للتعليم الفنى والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2025» المنعقد بالقاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».. حيث بدأ الوزير مشاركته بجولة في المعرض،ثم قال في كلمة رسمية له أن أهداف المنتدى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إيديوتك إيجيبت 2025 "، تتماشى  مع رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني.

وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك التركيز على قضايا التعليم الصناعي وآليات مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة والشركات وأولويات الدولة التنموية وأكد الوزير أن هذه الرعاية والتواجد من الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة لهذا الملتقى،خير دليل على دعم ومُساندة أهدافه التي  ترسخ مبادئ الدولة المصرية وسياساتها نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

 

وزير العمل: تتعاون مع كافة شركاء التنمية لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل
  

وأوضح الوزير جبران أن وزارة العمل،تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين على تطوير منظومة التدريب المهني،وتقديم كل أنواع الدعم لتنفيذ خطط تـأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..واستشهد  ببروتوكلات التعاون مع وزارة التربية والتعليم،وبعض الجامعات المصرية،ومعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والأسكندرية، و"مبادرة إبدأ "،وغيرها لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال..وأضاف أن الوزارء تعمل مع شركاء العمل والتنمية على سُرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف رصد التحديات التي تواجه سوق العمل، والتعامل مع تلك التحديات بتأهيل الشباب على وظائف المستقبل والمهن ذات الصلة بالذكاء الإصطناعي،والتكنولوجيا.

كما تعمل الوزارة مع شركائها على إعداد وتطوير التصنيف المهنى بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها،وسُرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من دليل التصنيف المهني، لمواكبة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة، وتوصيفها،والتعامل معها، طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية.

وانهى الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في التعاون من أجل استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،فى توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.

خطة "التدريب من أجل التشغيل "

وقال إن الوزارة  ستواصل تنفيذ خطتها نحو، تطوير منظومة التدريب المهنى، في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل "،حيث تنتشر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية،وتعمل في إطار المبادرات الرئاسية،على تأهيل الشباب، لسوقى العمل المحلى والعالمى، إلى جانب قيامها بتحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية،بالتعاون مع القطاع الخاص، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..ناهيك عن الجهود المبذولة من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم الفني والتكنولوجي سوق العمل المحلي سوق العمل فرص العمل اللائقة متطلبات سوق العمل منظومة التدريب المهنى وزير العمل محمد جبران وظائف المستقبل

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تستقل القطار الكهربائي لمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

وزير العمل يعلن اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة

نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل السنوي لمؤسسة مصر بلا مرض

منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة.. موعدها والفئات المستفيدة.. ضوابط توزيع كراتين السلع الغذائية.. وهذه خطوات التسجيل

مرتبات تصل إلى 160 ألف جنيه، الحكومة تعلن عن فرص عمل بالسعودية

العمل: توفير فرص عمل في الإمارات بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم شهريًّا

محافظ كفر الشيخ يعلن عن تخصيص مقر لصندوق مكافحة الإدمان

التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل ما يزيد على 206 آلاف اتصال

الأكثر قراءة

صراخ ولطم وعويل، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب "خُط الصعيد" (فيديو)

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بعض المناطق مساء غد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية